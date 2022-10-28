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Київ отримав нові системи ППО для захисту об'єктів енергетики

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 17:09
Київ отримав нові системи ППО для захисту об'єктів енергетики Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Українська столиця отримала нові системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло до столиці. Небо буде більш захищене. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами камікадзе вже не відбуватиметься", - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що система IRIS-T, яку надала Німеччина, врятувала багато життів, особливо у Київській області.

Також стало відомо, що найближчим часом Україна отримає пакет військової допомоги від Іспанії, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk.

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