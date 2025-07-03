В Удмуртії поскаржилися на атаку дронів: відомо про "приліт"

Спочатку в мережі з'явилися відео з дронами в небі над Удмуртією.



Після цього Бречалов розповів, що один з об'єктів на території Удмуртії атакували дрони.

"Зараз є підтверджена інформація про два дрони. Один апарат, завдяки заходам безпеки, об'єкта не досяг. Другий влучив у технічну споруду. Зараз ліквідовуються наслідки", - додав він.

При цьому за 30 хвилин Telegram-каналі російського чиновника з'явилося повідомлення про нову загрозу атаки дронів. Деталей поки що немає.