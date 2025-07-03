В Удмуртії поскаржилися на атаку дронів: відомо про "приліт"

У російській Республіці Удмуртія помітили невідомі дрони. Ймовірно, там був "приліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Удмуртської Республіки Олександра Бречалова в Telegram.
Спочатку в мережі з'явилися відео з дронами в небі над Удмуртією.
"Зараз є підтверджена інформація про два дрони. Один апарат, завдяки заходам безпеки, об'єкта не досяг. Другий влучив у технічну споруду. Зараз ліквідовуються наслідки", - додав він.
При цьому за 30 хвилин Telegram-каналі російського чиновника з'явилося повідомлення про нову загрозу атаки дронів. Деталей поки що немає.
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські захисники вдарили по кількох об'єктах на території Росії.
Однією з цілей воїнів ЗСУ став пороховий завод у Тамбовській області.
Також вибухи прогриміли в районі складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області та складу аеродрому "Бутурлинівка" у Воронезькій області.
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