В Удмуртии пожаловались на атаку дронов: известно о "прилете"

В российской Республике Удмуртия заметили неизвестные дроны. Вероятно, там был "прилет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Удмуртской Республики Александра Бречалова в Telegram.
Сначала в сети появились видео с дронами в небе над Удмуртией.
"В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух дронах. Один аппарат, благодаря мерам безопасности, объекта не достиг. Второй попал в техническое сооружение. Сейчас ликвидируются последствия", - добавил он.
При этом спустя 30 минут Telegram-канале российского чиновника появилось сообщение о новой угрозе атаки дронов. Деталей пока нет.
Напомним, несколько недель назад украинские защитники ударили по нескольким объектам на территории России.
Одной из целей воинов ВСУ стал пороховой завод в Тамбовской области.
Также взрывы прогремели в районе склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.
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