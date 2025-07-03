В Удмуртии пожаловались на атаку дронов: известно о "прилете"

Сначала в сети появились видео с дронами в небе над Удмуртией.



После этого Бречалов рассказал, что один из объектов на территории Удмуртии атаковали дроны.

"В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух дронах. Один аппарат, благодаря мерам безопасности, объекта не достиг. Второй попал в техническое сооружение. Сейчас ликвидируются последствия", - добавил он.

При этом спустя 30 минут Telegram-канале российского чиновника появилось сообщение о новой угрозе атаки дронов. Деталей пока нет.