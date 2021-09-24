ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

К "УДАРу" Кличко присоединился экс-глава Житомирской ОГА

Новина українською →
Житомир, Пятница 24 сентября 2021 12:29
К "УДАРу" Кличко присоединился экс-глава Житомирской ОГА Фото: Игорь Гундич (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

К "УДАРу" присоединился глава Житомирской областной государственной администрации с 2016 по 2019 год Игорь Гундич. Он стал заместителем руководителя региональной организации "УДАРа"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт партии.

"Я в Ударе! Сегодня официально стал частью команды "УДАР Виталия Кличко. Житомирщина" как заместитель председателя организации». "УДАР Виталия Кличко" является активной политической силой, взгляды и принципы которой я разделяю", - отметил Гундич.

Также он призвал присоединиться к команде Виталия Кличко всех, кто хочет перемен и готов работать для этого.

"Будем продолжать движение Виталия Кличко и ускорять изменения вместе. Ведь Киев - в топ-100 городов мира. Эти результаты нужно распространять для всей страны. Приглашаю в нашу силы людей, которые готовы работать и доверяют делам, а не лозунгам. Украина будет сильной!" - написал Игорь Гундич.

Как сообщалось, летом лидер "УДАРа" Виталий Кличко выступил с призывом к местным лидерам, общественного сектора, всех неравнодушных и патриотических людей объединиться на платформе "УДАРа", чтобы вместе сделать Украину сильным европейским государством. На его призыв уже откликнулись региональные лидеры и представители местного самоуправления. В частности, к "УДАРу" присоединился мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия.

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАР
NEWS
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией