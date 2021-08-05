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"Удар" продолжит консолидировать региональных лидеров, - мэр Чернигова

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Киев, Четверг 05 августа 2021 18:31
"Удар" продолжит консолидировать региональных лидеров, - мэр Чернигова Фото: Владислав Атрошенко и Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

"УДАР Виталия Кличко" развивается и продолжит консолидировать местных лидеров и специалистов.

Об этом заявил лидер партии "Родной дом", мэр Чернигова Владислав Атрошенко, комментируя подписание меморандума об объединении.

"Кличко и "УДАР" - надежные партнеры. Рейтинг доверия к Кличко - более 50%. То есть он объединяет украинцев, он объединяет страну. Он признан миром. Спросите у любого из иностранцев, с кем у них ассоциируется Украина. Кличко назовут одним из первых. А на счет партии, то "УДАР" сейчас развивается и, убежден, станет магнитом для региональных лидеров и профессионалов, которые работают, как говорится, на земле и понимают, как должна двигаться страна", - подчеркнул мэр Чернигова.

Он отметил, что консолидация усилий "Удара" и "Родной дом" также есть сигнал для других лидеров местного самоуправления.

"Когда работаешь на уровне местного самоуправления, понимаешь, какие проблемы наиболее острые для людей. Но решить эти проблемы на местном уровне в отдельно взятом Чернигове или Киеве невозможно. Надо консолидироваться. Чем больше толковых людей, которые понимают, куда двигаться - тем быстрее мы сдвинем с места этот массив проблем. Наш союз - это работа. Ее результатом должно стать именно та Украина, о которой мы все мечтаем: сильная, самодостаточная, европейская. Объединение "Родного дома" и "УДАРа" - это сигнал местным лидерам. Мы были первыми", - пояснил Атрошенко.

Он также подчеркнул, что партии объединяются не против кого-то, а за Украину.

Напомним, 29 июля мэр Киева Виталий Кличко и мэр Чернигова Владислав Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместное участие в выборах на базе "Удара" во время Форума единства в Чернигове.

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