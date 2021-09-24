ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До "УДАРу" Кличка приєднався екс-голова Житомирської ОДА

Новость на русском →
Житомир, П'ятниця 24 вересня 2021 12:29
До "УДАРу" Кличка приєднався екс-голова Житомирської ОДА Фото: Ігор Гундич (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

До "УДАРу" приєднався голова Житомирської обласної державної адміністрації з 2016 по 2019 рік Ігор Гундич. Він став заступником керівника регіональної організації "УДАРу"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

«Я в Ударі! Сьогодні офіційно став частиною команди "УДАР Віталія Кличка. Житомирщина" як заступник голови організації». "УДАР Віталія Кличка" є активною політичною силою, погляди і принципи якої я поділяю», - зазначив Гундич.

Також він закликав приєднуватись до команди Віталія Кличка всіх, хто прагне змін та готовий працювати задля цього.

"Будемо продовжувати рух Віталія Кличка та пришвидшувати зміни разом. Адже Київ - у топ-100 міст світу. Ці результати потрібно поширювати для всієї країни. Запрошую до нашої сили людей, які готові працювати і довіряють справам, а не гаслам. Україна буде сильною!" - написав Ігор Гундич.

Як повідомлялося, влітку лідер "УДАРу" Віталій Кличко виступив із закликом до місцевих лідерів, громадського сектору, всіх небайдужих та патріотичних людей об'єднатися на платформі "УДАРу", щоб разом зробити Україну сильною європейською державою. На його заклик вже відгукнулися регіональні лідери та представники місцевого самоврядування. Зокрема, до "УДАРу" приєднався мер Чернігова Владислав Атрошенко та очолювана ним партія.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР
NEWS
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
DAILY
До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму