До "УДАРу" Кличка приєднався екс-голова Житомирської ОДА
До "УДАРу" приєднався голова Житомирської обласної державної адміністрації з 2016 по 2019 рік Ігор Гундич. Він став заступником керівника регіональної організації "УДАРу"
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт партії.
«Я в Ударі! Сьогодні офіційно став частиною команди "УДАР Віталія Кличка. Житомирщина" як заступник голови організації». "УДАР Віталія Кличка" є активною політичною силою, погляди і принципи якої я поділяю», - зазначив Гундич.
Також він закликав приєднуватись до команди Віталія Кличка всіх, хто прагне змін та готовий працювати задля цього.
"Будемо продовжувати рух Віталія Кличка та пришвидшувати зміни разом. Адже Київ - у топ-100 міст світу. Ці результати потрібно поширювати для всієї країни. Запрошую до нашої сили людей, які готові працювати і довіряють справам, а не гаслам. Україна буде сильною!" - написав Ігор Гундич.
Як повідомлялося, влітку лідер "УДАРу" Віталій Кличко виступив із закликом до місцевих лідерів, громадського сектору, всіх небайдужих та патріотичних людей об'єднатися на платформі "УДАРу", щоб разом зробити Україну сильною європейською державою. На його заклик вже відгукнулися регіональні лідери та представники місцевого самоврядування. Зокрема, до "УДАРу" приєднався мер Чернігова Владислав Атрошенко та очолювана ним партія.