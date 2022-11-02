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Польща оголосила про початок будівництва паркану на кордоні з Росією

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Варшава, Середа 02 листопада 2022 10:21
Польща оголосила про початок будівництва паркану на кордоні з Росією Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ. Роботи почнуться вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні", - оголосив Блащак.

За його словами, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовується армією по всьому світу, будуть три шари.

Як пояснив міністр, такий крок був зроблений через те, що Росія відкрила аеропорт Калінінградської області для літаків із Близького Сходу та Північної Африки, що створює загрозу міграційного тиску.

Він зазначив, що це буде таке ж загородження, як на польсько-білоруському кордоні, висотою 2,5 метри та шириною 3 метри.

Нагадаємо, що цього літа Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, аби стримати шалений потік мігрантів з Білорусі. Тепер же аналогічна робота стартує і на кордоні Польщі з РФ.

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