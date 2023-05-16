Ударні БПЛА від Favbet допомогли знищити 35 одиниць бронетехніки, - військові

Безпілотні авіаційні комплекси, надані 27-й окремій Печерській бригаді Національної гвардії України благодійним фондом Favbet Foundation, за місяць роботи допомогли знищити близько 35 одиниць бронетехніки ворога й вразити кілька його опорних пунктів, артилерійських установок і радарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операторів дронів з-поміж бійців Нацгвардії.

Зокрема, ударний комплекс дозволив знищити 12 танків, 12 бойових машин піхоти, а також одну самохідну артилерійську установку, 5 бойових броньованих машин і 5 бронетранспортерів, одну броньовану розвідувально-спостережну машину, дві гармати МТ-12 та один склад боєкомплекту.

Також за допомогою комплексу було вражено кілька бліндажів, опорних і спостережних пунктів окупаційних військ, укриттів особового складу й близько 5 одиниць різної бронетехніки.

Нагадаємо, в березні 2023 року Favbet Foundation передав НГУ два ударних БПЛА. Серед військовослужбовців апарати отримали умовну назву Favbet-1 та Favbet-2.

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 110 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.