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Ударные БПЛА от Favbet помогли уничтожить 35 единиц бронетехники, - военные

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Вторник 16 мая 2023 13:41
Ударные БПЛА от Favbet помогли уничтожить 35 единиц бронетехники, - военные Фото: ударные БПЛА от Favbet помогли уничтожить 35 единиц бронетехники (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Беспилотные авиационные комплексы, переданные 27-й отдельной Печерской бригаде Национальной гвардии Украины благотворительным фондом Favbet Foundation, за месяц работы помогли уничтожить около 35 единиц бронетехники врага и поразить несколько его опорных пунктов, артиллерийских установок и радаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операторов дронов из числа бойцов Нацгвардии.

В частности, ударный комплекс помог уничтожить 12 танков, 12 боевых машин пехоты, а также одну самоходную артиллерийскую установку, 5 боевых бронированных машин и 5 бронетранспортеров, одну бронированную разведывательно-наблюдательную машину, две пушки МТ-12 и один состав боекомплекта.

Также при помощи комплекса было поражено несколько блиндажей, опорных и наблюдательных пунктов оккупационных войск, укрытий личного состава и около 5 единиц разной бронетехники.

Напомним, в марте 2023 года Favbet Foundation передал НГУ два ударных БПЛА. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2.
Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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