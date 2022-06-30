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Ударна авіація ЗСУ знищила два склади з боєприпасами і спостережний пункт ворога

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Київ, Четвер 30 червня 2022 08:10
Ударна авіація ЗСУ знищила два склади з боєприпасами і спостережний пункт ворога Фото: Авіація ЗСУ розбила два склади з боєприпасами (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

29 червня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками, знищуючи живу силу і техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Штурмовики Су-25 і фронтові бомбардувальники Су-24 вразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, а також склад ракетно-артилерійського озброєння.

Крім того, ударна авіація ЗСУ в ході бойових вильотів знищувала техніку і живу силу ворога, особливо активно вона відпрацювала в Луганській області, підтримуючи з повітря підрозділи сил оборони України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора. Раніше також з'явилися перші фото і Відео того, як німецька артилерія працює на фронтах України.

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