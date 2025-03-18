Ударів не зупинити? Чи утримається Путін від обстрілів України, домовляючись із Трампом

Удари РФ по Україні й що про це каже Трамп

Востаннє російські війська здійснили масований ракетний обстріл по Україні 7 березня. Тоді ворог застосував ракети Х-101 з Ту-95МС, керовані авіаракети, балістику, "Калібри" та ударні дрони. Всього - 261 засіб повітряного нападу, частину з них вдалося збити. Однак були й влучання, зокрема в газотранспортну мережу.

Втім, ця атака припала в той момент, коли США тимчасово призупиняли постачання військової допомоги Україні та обмін розвідданими з нею, що сталося після перепалки президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті 28 грудня.

Натомість згодом США поновили постачання озброєння Україні. Це відбулося після того, як українська сторона під час перемовин з американською делегацією в Джидді (Саудівська Аравія), погодилася на всеосяжне 30-денне припинення вогню у війні з РФ. Однак за умови, що на такий крок піде і Росія.

Зараз же, як кажуть західні політики, "м'яч на боці Путіна". Досі чіткої готовності до повного припинення вогню російський диктатор не виявив. Глава Кремля каже, що Росія, мовляв, згодна з висунутою США пропозицією, але "є нюанси".

Втім, Трамп намагається все ж заручитися підтримкою Путіна щодо американської пропозиції про 30-денне перемир'я, зокрема свідченням того є сьогоднішня телефонна розмова з Путіним, після якої, як глава Білого дому, він зробить з диктатором "деякі заяви" щодо встановлення перемир'я в Україні, як на суші, так і на морі й в повітрі.

Однак примітно, що навіть під час своєї активної дипломатії, направленої на встановлення миру в Україні, Трамп жодним чином не засудив російські обстріли по Україні, які спрямовані на українську енергетичну інфраструктуру. Зокрема на ту, що сталася 7 березня.

Голова Білого дому вірить в те, що Путін зацікавлений у завершенні війни, попри останні обстріли України. А ще коли надання розвідувальної інформації та військової допомоги Києву з боку Вашингтона було на "на паузі", у президента США запитали, чи не вважає він, що диктатор користується цим для ударів по Україні. На що Трамп відповів, що Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший у цій ситуації".

Однак судячи з неофіційних повідомлень, Трамп все ж був розлючений через дії Росії, зокрема, йдеться її останній масований російський удар по Україні.

Неназваний високопоставлений чиновник Білого дому розповів виданню Axios, що нібито "лють Трампа посилилася", а причиною стала поведінка Росії і продовження її ударів по Україні в той самий час, коли президент США наполягав на припиненні вогню.

Це повідомлення в ЗМІ з’явилось на тлі допису Трампа у соцмережі Truth Social, у якому він погрожує Росії санкціями й тарифами.

"Виходячи з того, що Росія зараз просто "молотить" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії доти, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнуто остаточної угоди про мир", - писав у своїй соцмережі президент США.

Чи припинить Путін обстріли України, домовляючись із Трампом

Втім, залишається питання, чи стримають все ж Путіна перемовини з Трампом від завдання масованих ракетних ударів.

На думку військовослужбовця Сил тероборони ЗСУ, військового експерта Олександра Мусієнка, РФ під час перемовин не зупинить удари дронами і ракетами й продовжуватиме атаки допоки не буде встановлено режиму припинення вогню, який може бути реально.

"Тому що до настання режиму припинення вогню, якщо він буде, Путін буде використовувати всі можливості, щоб тиснути на Україну. Дивлячись на те, що це дуже рідко коментує сам Трамп, або коментує в такому контексті, що "ці удари треба зупинити", не називаючи Росію винною, Путін може сприймати це як "знак", що він може продовжувати завдавати удари", - сказав Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

Експерт звернув увагу, що навіть в умовах, коли РФ веде перемовний процес з Трампом, і коли Україна зверталася з ініціативою про перемир'я в небі та на морі, агресор відповідав обстрілами.

"Зараз РФ продовжує завдавати ударів з використанням дронів, іноді ракет по наших об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетики і об'єктах газовидобувної галузі. І фактично це є звичайним способом тиску на Україну з боку Кремля. Вони просто прагнуть більшого руйнування, тиску, аби Україна була більш схильною до компромісу", - зазначив Мусієнко.

На питання, чи послухає Путін американського президента, якщо він закличе не завдавати ударів вглиб по Україні, експерт відповів, що не вважає, що Трамп на сьогодні буде висувати саме тільки умову утриматися від ударів з повітря.

"Бо це буде дещо відходити від тієї концепції США в тому, що має настати безумовне припинення вогню: на суші, в морі, на небі. Якщо ми будемо говорити тільки про удари з повітря, то це буде відхід від тих же пропозицій, які озвучували США. Тому я думаю, що концепт такий: або всеосяжне припинення вогню, або на цьому етапі жодних виключень, скоріш за все, не буде", - вважає Мусієнко.

Також експерт відповів, чи готова РФ до завдання нового масованого ракетного обстрілу по Україні. За його словами, російська армія готується, ведуться польоти ворожих літаків, ведеться розвідка, що фіксується Україною і в тому числі її партнерами.

"Росіяни готуються. Їм в принципі, щоб провести мінімальну підготовку, щоб накопичити ракети потрібно між такими (масованими - ред.) обстрілами від 2 тижнів до місяця. І безумовно зараз ми бачимо, що ворог готується, аби мати змогу такі удари завдавати", - підсумував Мусієнко.