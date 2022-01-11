Ударили морозы. В Украине резко похолодало: прогноз погоды
Фото: в Украине резко похолодало (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украину пришли сильные морозы, температура воздуха опустилась до -16 градусов. Впрочем, во всех регионах нет осадков, только переменная облачность.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня в Украине значительно похолодает, но осадков не будет. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до -16. В частности:
- на западе днем -4-14, а ночью -9-16,
- на севере днем -12-15, а ночью -12-15,
- на востоке днем -4-9, а ночью -6-14,
- на юге днем -3-5, а ночью -5-9,
- в центре днем -5-12, а ночью -8-14.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже похолодает. Днем будет -12-14 и ночью так же.