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Ударили морозы. В Украине резко похолодало: прогноз погоды

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Киев, Вторник 11 января 2022 06:00
Ударили морозы. В Украине резко похолодало: прогноз погоды Фото: в Украине резко похолодало (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришли сильные морозы, температура воздуха опустилась до -16 градусов. Впрочем, во всех регионах нет осадков, только переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Украине значительно похолодает, но осадков не будет. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до -16. В частности:

  • на западе днем -4-14, а ночью -9-16,
  • на севере днем -12-15, а ночью -12-15,
  • на востоке днем -4-9, а ночью -6-14,
  • на юге днем -3-5, а ночью -5-9,
  • в центре днем -5-12, а ночью -8-14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже похолодает. Днем будет -12-14 и ночью так же.

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