Ударили морозы. В Украине резко похолодало: прогноз погоды

Сегодня в Украину пришли сильные морозы, температура воздуха опустилась до -16 градусов. Впрочем, во всех регионах нет осадков, только переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Прогноз во всех областях

Сегодня в Украине значительно похолодает, но осадков не будет. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до -16. В частности:

на западе днем -4-14, а ночью -9-16,

на севере днем -12-15, а ночью -12-15,

на востоке днем -4-9, а ночью -6-14,

на юге днем -3-5, а ночью -5-9,

в центре днем -5-12, а ночью -8-14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже похолодает. Днем будет -12-14 и ночью так же.