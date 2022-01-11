Вдарили морози. В Україні різко похолодало: прогноз погоди
Фото: в Україні різко похолодало (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україну прийшли сильні морози, температура повітря опустилась до -16 градусів. Втім, у всіх регіонах немає опадів, тільки мінлива хмарність.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні в Україні значно похолодає, але опадів не буде. Температура повітря в деяких регіонах опуститься до -16. Зокрема:
- на заході вдень -4-14, а вночі -9-16,
- на півночі вдень -12-15, а вночі -12-15,
- на сході вдень -4-9, а вночі -6-14,
- на півдні вдень -3-5, а вночі -5-9,
- у центрі вдень -5-12, а вночі -8-14.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж похолодає. Вдень буде -12-14 і вночі так само.