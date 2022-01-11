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Вдарили морози. В Україні різко похолодало: прогноз погоди

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 06:00
Вдарили морози. В Україні різко похолодало: прогноз погоди Фото: в Україні різко похолодало (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну прийшли сильні морози, температура повітря опустилась до -16 градусів. Втім, у всіх регіонах немає опадів, тільки мінлива хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в Україні значно похолодає, але опадів не буде. Температура повітря в деяких регіонах опуститься до -16. Зокрема:

  • на заході вдень -4-14, а вночі -9-16,
  • на півночі вдень -12-15, а вночі -12-15,
  • на сході вдень -4-9, а вночі -6-14,
  • на півдні вдень -3-5, а вночі -5-9,
  • у центрі вдень -5-12, а вночі -8-14.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж похолодає. Вдень буде -12-14 і вночі так само.

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