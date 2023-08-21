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Удари ЗСУ по тилах армії РФ підривають бойовий дух окупантів, - ISW

Новость на русском →
Понеділок 21 серпня 2023 03:45
Удари ЗСУ по тилах армії РФ підривають бойовий дух окупантів, - ISW Фото: удари ЗСУ по тилах армії РФ підривають бойовий дух окупантів (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Удари української армії по тилах противника підривають бойовий дух російських військ, що може загрожувати стабільності російської оборони на кількох критичних ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків, російські передові підрозділи, особливо на півдні України, часто боролися із падінням бойового духу після українських ударів по тилах. Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися і поширитися серед армії РФ, якщо один із підрозділів під тиском буде знищено, що може спричинити паніку та значно знизити боєздатність інших російських сил.

Прорвана лінія оборони загрожуватиме цілісності єдиної системи, і такий прорив у російській лінії фронту створить уразливість, якою можуть скористатися українські сили. Окупантам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації підрозділів, що вийшли з ладу, що робить обов'язковим збереження бойового духу в передових підрозділах.

Ключові висновки ISW :

  • ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просувалися на південному напрямку.
  • Нідерланди та Данія підтвердили, що передадуть Україні винищувачі F-16, але не уточнили, коли.
  • 20 серпня російські війська вели наступальні операції в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута, а також на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російська влада продовжує насильно вивозити матерів та дітей з окупованих територій України до Росії під виглядом лікарень.

Раніше повідомлялося, що в результаті удару по російській авіабазі в Новгородській області, де базувалися дальні надзвукові бомбардувальники Ту-22М3, могли отримати пошкодження як мінімум два стратегічні бомбардувальники .

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