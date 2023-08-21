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Удары ВСУ по тылам армии РФ подрывают боевой дух оккупантов, - ISW

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Понедельник 21 августа 2023 03:45
Удары ВСУ по тылам армии РФ подрывают боевой дух оккупантов, - ISW Фото: удары ВСУ по тылам армии РФ подрывают боевой дух оккупантов (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Удары украинской армии по тылам противника подрывают боевой дух российских войск, что может угрожать стабильности российской обороны на нескольких критических участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков, российские передовые подразделения, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди армии РФ, если одно из подразделений под давлением будет уничтожено, что может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.

Прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы, и такой прорыв в российской линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться украинские силы. Оккупантам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвигались на южном направлении.
  • Нидерланды и Дания подтвердили, что передадут Украине истребители F-16, но не уточнили, когда.
  • 20 августа российские войска вели наступательные операции в районе Купянска, Кременной, Бахмута, в также на линии Авдеевка – Донецк.
  • Российские власти продолжают насильно вывозить матерей и детей с оккупированных территорий Украины в Россию под видом лечебниц.

Ранее сообщалось, что в результате удара по российской авиабазе в Новгородской области, где базировались дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, могли получить повреждения как минимум два стратегических бомбардировщика.

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