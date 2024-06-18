Удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив несподівану заяву

Главу уряду попросили прокоментувати заяву міністра оборони Австрії Клаудії Таннер про те, що країни Заходу переходять "червону межу", коли дозволяють Україні атакувати територію РФ з власних озброєнь.

Він зазначив, що ця дискусія вказує на неправильний політичний напрямок і "дуже шкода, що акцент ставиться саме на це".

"Згідно з міжнародним правом, такі напади на Росію допустимі. Якщо Москва припинить агресію, військова допомога автоматично зменшиться. Якщо європейці відступлять, це може заохотити російських генералів зайти ще далі, ніж вони уже роблять", - зазначив Нехаммер.

Він також назвав "Глобальний саміт миру" першим кроком до припинення війни.

"Звичайно, без Росії миру не буде. Путін напав на Україну, тому в нього є можливість припинити війну будь-якої миті. Однак війни починаються швидко, і тим, хто їх починає, важко швидко їх закінчити", - сказав канцлер.

Нехаммер також зазначив, що, хоча Австрія займає нейтральну позицію, вона підтримує зовнішню політику Європейського Союзу, а також солідарна у питаннях санкцій проти Росії та надання фінансової допомоги Україні.