Удары ВСУ по России: канцлер Австрии сделал неожиданное заявление

Главу правительства попросили прокомментировать заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер о том, что страны Запада переходят "красную черту", когда позволяют Украине атаковать территорию РФ из собственных вооружений.

Он отметил, что эта дискуссия указывает на неправильное политическое направление и "очень жаль, что акцент ставится именно на это".

"Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы. Если Москва прекратит агрессию, военная помощь автоматически уменьшится. Если европейцы отступят, это может подтолкнуть российских генералов зайти еще дальше, чем они уже делают", - отметил Нехаммер.

Он также назвал "Глобальный саммит мира" первым шагом к прекращению войны.

"Конечно, без России мира не будет. Путин напал на Украину, поэтому у него есть возможность прекратить войну в любой момент. Однако войны начинаются быстро, и тем, кто их начинает, трудно быстро их закончить", - сказал канцлер.

Нехаммер также отметил, что, хотя Австрия занимает нейтральную позицию, она поддерживает внешнюю политику Европейского Союза, а также солидарна в вопросах санкций против России и предоставления финансовой помощи Украине.