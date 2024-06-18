Удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив несподівану заяву

Україна має право атакувати територію Російської Федерації із західного озброєння. Якщо Європа дасть слабину, то російські генерали можуть піти далі.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера виданню Neue Zürcher Zeitung.

Главу уряду попросили прокоментувати заяву міністра оборони Австрії Клаудії Таннер про те, що країни Заходу переходять "червону межу", коли дозволяють Україні атакувати територію РФ з власних озброєнь.

Він зазначив, що ця дискусія вказує на неправильний політичний напрямок і "дуже шкода, що акцент ставиться саме на це".

"Згідно з міжнародним правом, такі напади на Росію допустимі. Якщо Москва припинить агресію, військова допомога автоматично зменшиться. Якщо європейці відступлять, це може заохотити російських генералів зайти ще далі, ніж вони уже роблять", - зазначив Нехаммер.

Він також назвав "Глобальний саміт миру" першим кроком до припинення війни.

"Звичайно, без Росії миру не буде. Путін напав на Україну, тому в нього є можливість припинити війну будь-якої миті. Однак війни починаються швидко, і тим, хто їх починає, важко швидко їх закінчити", - сказав канцлер.

Нехаммер також зазначив, що, хоча Австрія займає нейтральну позицію, вона підтримує зовнішню політику Європейського Союзу, а також солідарна у питаннях санкцій проти Росії та надання фінансової допомоги Україні.