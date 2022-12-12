Удари ЗСУ по логістиці ворога та невеликі успіхи РФ під Бахмутом: карти боїв

Російські окупанти досягли незначних територіальних успіхів біля Бахмута, водночас ЗСУ продовжують бити по логістиці ворога на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Бої продовжуються на лінії Сватове-Кремінна та в районі Лиману через погані погодні умови.

Російський військкор стверджував, що російські сили перекинули понад 200 одиниць техніки з херсонського спрямування на куп'янське спрямування, а кадри з геолокацією показують, що російські танки Т-90 у Луганській області прямують на захід. Український чиновник заявив, що більше угруповання російських військ наразі не становить загрози, пишуть аналітики.

Російські сили домоглися незначних територіальних успіхів навколо Бахмута, оскільки російські та українські джерела повідомляли про бойові дії, що тривають у цьому районі.

Представник Східної групи ЗСУ заявив, що російські війська змінили тактику з використання батальйонних тактичних груп (БТГ) на дрібніші штурмові групи для наступальних дій.

Російські та українські джерела стверджували, що українські сили завдали ударів по Скадовську, Голій Пристані, Олешкам та Новій Каховці Херсонської області вздовж основних російських логістичних ліній.

Російські та українські джерела повідомили, що українські сили завдали удару по російській військовій базі у Мелітополі Запорізької області.

Одне з джерел стверджувало, що внаслідок удару загинуло до 200 російських військовослужбовців.