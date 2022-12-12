Удары ВСУ по логистике врага и небольшие успехи РФ под Бахмутом: карты боев

Российские оккупанты достигли незначительных территориальный успехов возле Бахмута, в то же время ВСУ продолжают бить по логистике врага на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники сообщают, что бои продолжаются на линии Сватово-Кременная и в районе Лимана из-за плохих погодных условий.

Российский военкор утверждал, что российские силы перебросили более 200 единиц техники с херсонского направления на купянское направление, а кадры с геолокацией показывают, что российские танки Т-90 в Луганской области направляются на запад. Украинский чиновник заявил, что более крупная группировка российских войск в настоящее время не представляет угрозы, пишут аналитики.

Российские силы добились незначительных территориальных успехов вокруг Бахмута, поскольку российские и украинские источники сообщали о продолжающихся боевых действиях в этом районе.

Представитель Восточной группы ВСУ заявил, что российские войска изменили тактику с использования батальонных тактических групп (БТГ) на более мелкие штурмовые группы для наступательных действий.

Российские и украинские источники утверждали, что украинские силы нанесли удары по Скадовску, Голой Пристани, Олешкам и Новой Каховке Херсонской области вдоль основных российских логистических линий.

Российские и украинские источники сообщили, что украинские силы нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области.

Один из источников утверждал, что в результате удара погибло до 200 российских военнослужащих.