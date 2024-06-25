Удари ЗСУ по Кримському мосту загрожують РФ ускладнити окупацію Криму, - ISW

"Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські сили скоротили транспортування військової логістики через Кримський міст, імовірно через зусилля щодо створення логістичних ліній, що з'єднують материкову частину Росії та окупований Крим через окуповані південні райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Але, міст через Керченську протоку, ймовірно, залишається важливим для збереження російської окупації Криму", – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що удари ЗСУ по мосту засобами далекого радіусу дії розірвуть важливий канал зв'язку для російських сил, які базуються в окупованому Криму. Це, ймовірно, ускладнить їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові.

Крім того, руйнація Кримського мосту змусить російських військових покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря і посилить уразливі місця для ЗСУ.

У своєму матеріалі аналітики навели й слова голови ГУР МО України Кирила Буданова, який теж говорив про логістичний ланцюжок. За його словами, достатня кількість наданих США ракет великої дальності ATACMS можуть дозволити ЗСУ завдати удару по Керченському мосту та розірвати важливу російську наземну лінію зв'язку між окупованим Кримом та Росією.

"Буданов сказав, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм, шляхом нанесення ракетних ударів великої дальності ATACMS по мосту через Керченську протоку", - наводять частину заяви глави ГУР у звіті.