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Удары ВСУ по Крымскому мосту грозят РФ осложнить оккупацию Крыма, - ISW

Фото: Крымский мост (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Керченский мост, соединяющий Россию и Крым, по-прежнему остается важным для поддержания оккупации полуострова. Если удары ВСУ средствами дальнего радиуса действия разрушат объект, тогда способность российских войск поддерживать оккупацию снизиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские официальные лица недавно заявили, что российские силы сократили транспортировку военной логистики через Крымский мост, предположительно из-за усилий по созданию логистических линий, соединяющих материковую часть России и оккупированный Крым через оккупированные южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но, мост через Керченский пролив, вероятно, остается важным для сохранения российской оккупации Крыма", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму. Это, вероятно, осложнит их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове. 

Кроме того, разрушение Крымского моста вынудит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усугубит уязвимые места для ВСУ.

В своем материале аналитики привели и слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, который тоже оворил о логистической цепочке. По его словам, достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS могут позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.

"Буданов сказал, что Украина может изолировать оккупированный Крым, который российские военные используют как тыловой плацдарм, путем нанесения ракетных ударов большой дальности ATACMS по мосту через Керченский пролив", - приводят часть заявления главы ГУР в отчете.

Напомним, что в июля 2024 года во время своего председательства в Совбезе ООН Россия хочет вынести вопрос обстрелов Крыма на обсуждение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия считает Азовское море более безопасным для своих кораблей, чем Черное. Уверенность в безопасности предает закрытый Керченский пролив и наличие гражданских кораблей, которые затрудняют применять вооружение по военным кораблям России.

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