Удари ЗСУ по дата-центрах загострили дефіцит у РФ: бізнес шукає сервери за кордоном

Сили оборони України завдавали ударів по об'єктах у шести регіонах європейської частини Росії - Володимирській, Калузькій, Ленінградській, Нижегородській, Рязанській та Саратовській областях.

Фактично українські захисники перетворили теоретичні ризики для російського IT-сектору на реальну операційну кризу.

Під ураження потрапили дата-центри, пов'язані з найбільшими технологічними та фінансовими гравцями РФ, зокрема Яндексом, VK, Сбербанком та Федеральною податковою службою.

Пошук безпечних майданчиків за межами РФ

Як повідомив віцепрезидент із хмарних сервісів компанії ITGlobal.com Євген Свідерський, попит на закордонні дата-центри з боку російського бізнесу різко зріс.

За його словами, компанії терміново переглядають підходи до безперервності бізнесу і шукають резервні майданчики, які не залежать від мережевої та енергетичної інфраструктури основних серверів у Росії.

Джерела на ринку підтверджують, що частина компаній уже розпочала фактичне перенесення робочих навантажень за кордон.

Найпривабливішим напрямком для розміщення інфраструктури штучного інтелекту та систем резервного копіювання став Казахстан, також розглядаються майданчики в Білорусі.

Бізнес-архітектор ШІ-проєктів компанії "Авандок" Олексій Борщов уточнює, що наразі йдеться не про повну релокацію головної інфраструктури, а про так зване географічне резервування - коли гравці ринку одночасно шукають запасні сервери в Росії, Білорусі та Казахстані, а хмарні провайдери обговорюють із клієнтами бронювання потужностей у цих країнах.

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Критичний дефіцит потужностей та указ Путіна

Втечу бізнесу на закордонні сервери підштовхує не лише загроза нових атак, а й вичерпання внутрішніх ресурсів.

Яка картина станом на зараз?

За оцінками учасників ринку, майже 90 відсотків усіх хмарних ресурсів у Росії вже зайняті.

У Москві залишилося лише близько 50 мегават вільних потужностей дата-центрів - цього вистачить приблизно на 2-4 великі комерційні об'єкти.

Додатковий тиск на ринок створив указ президента Путіна, який зобов'язав приватні дата-центри в Росії зарезервувати 10 відсотків своїх потужностей для потреб державних інформаційних ресурсів.

На виконання вимоги операторам виділили 10 днів. Власники серверів можуть продовжувати користуватися цими ресурсами у звичайному режимі, проте за першою вимогою спеціальної урядової підкомісії вони зобов'язані передати їх державі протягом 24 годин.

Через дефіцит ресурсів, посилення державного контролю та загрозу нових ударів російські компанії змушені шукати способи зберегти свою IT-інфраструктуру, не порушуючи вимог місцевого законодавства.