Удари ЗСУ по авіазаводах в Росії. Експерт пояснив важливість об'єктів

Експерт звернув увагу на Смоленський завод та зазначив, що на цьому підприємстві можуть виготовляти компоненти, які використовуються, наприклад, в деталях літака Су-25, проте зазначив, що самі літаки Су-25 вже не випускаються.

"На заводі могли ремонтуватися чи випускатися будь-які елементи, пов'язані з двигунами, гідравлікою, бо все це вироблялось на цих заводах", - додав Храпчинський.

Він також пояснив, що, з огляду на те, що завод останнім часом займався випуском малої авіації, ймовірно, він міг працювати й над виробництвом безпілотників або їх компонентів.

"Йдеться про більш стратегічний удар виробничих потужностей, які можуть робити комплектуючі до авіації чи безпілотники", - підкреслив експерт.

Щодо Казанського заводу, Храпчинський зазначив, що для стратегічної авіації Росії цей завод має велике значення, зокрема для літаків Ту-160 та Ту-22М3.

"На базі цього заводу проводиться модернізація чи ремонт цих літаків", - сказав він.

Водночас він зауважив, що Росія нині не випускає нових сучасних літаків, а ті чотири нові Ту-160, які бачили в Україні, то це була збірка з залишків деталей.

Також експерт зазначив, що удари по заводу в Таганрозі значно ускладнили для Росії можливість ремонтувати літаки Ту-95МС.

"Це стратегічне рішення було пов'язане з цією ж ціллю - унеможливити ремонт більш "сучасних" Ту-22М3 та Ту-160", - підсумував Храпчинський.