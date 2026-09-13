Удари по заходу України, пожежі та чимало постраждалих: все про наслідки масованої атаки РФ

Київська область

Як повідомили в ДСНС України, Київщина зазнала повторної атаки.

В Бориспільському районі Київської області цієї ночі рятувальники ліквідовували наслідки нових ударів.

Ворог знову атакував логістичне складське приміщення, де напередодні тривала ліквідація пожежі.

До роботи залучили не лише рятувальників ДСНС, а й пожежних міжнародного аеропорту "Бориспіль". Наразі роботи на місці тривають.

Одеса та область

Під час пошуково-рятувальних робіт у багатоповерхівці, яка постраждала від ранкової атаки РФ напередодні, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок удару зросла до двох. Ще 26 людей отримали поранення, серед них - одна дитина, повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку вже завершили.

Водночас вночі російські війська знову атакували місто. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, автомобіль, два навчальні заклади та об'єкти інфраструктури.

Наразі фахівці уточнюють наслідки нічної атаки.

Повітряна тривога триває. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.

Станом на 10:20 відомо про 5 потерпілих внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу вранці 13 вересня.

Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста.

Харків і область

Глава Харківської ОДА підтвердив, що внаслідок атак РФ постраждали троє людей. У Старому Салтові поранення отримала 73-річна жінка, ще у 68-річної місцевої мешканки зафіксували гостру реакцію на стрес.

У Золочеві постраждав 47-річний чоловік.

У Харкові росіяни атакували безпілотниками Салтівський та Київський райони міста.

Львівська область

Стрийська міська рада заявила, що у громаді є декілька влучань: багатоквартирний будинок біля обʼїзної, господарські і житлова будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи в районі Нового світу.

"Жертв немає! Комісія по наслідках влучань скликається для роботи", - йдеться в заяві.

Івано-Франківськ та область

Через ворожу атаку попередньо одна людина травмована, повідомила очільниця місцевої ОВА Світлана Онищук.

"Небезпека не минула! Повітряна тривога триває в Івано-Франківському та Калуському районах! Бережіть себе!", - закликала вона.

Тернопіль та область

Уночі та станом на ранок 13 вересня регіон продовжують атакувати російські дрони - працюють сили ППО.

"Сьогодні, 13 вересня, відбулась чергова атака ворожих безпілотників на наше місто. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Наразі відомо про одного потерпілого. Тимчасово перекрито рух на «горбатому» мості", - повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Хмельницька область

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.

Про це заявив глава місцевої ОДА Сергій Тюрін.

"Інформація про загиблих та травмованих не надходила", - уточнив він.

Дніпропетровська область

Російські війська атакували два райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр і Марганецька громада, повідомив глава місцевої ОДА Олександр Ганжа.

У Чернеччинській громаді Самарівського району внаслідок атаки виникла пожежа.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Чернігівська область

На Чернігівщині понад добу не припиняється повітряна тривога. Внаслідок російських атак загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення.

Зранку напередодні російський безпілотник атакував Городню. У двоповерховому будинку вибуховою хвилею вибило вікна, повідомив глава ОДА В'ячеслав Чаус.

По Ніжину окупанти завдали ударів "бандеролями". Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та магазин. На місці одного з ударів виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

В одному із сіл Корюківського району FPV-дрон влучив у приватне подвір'я. Внаслідок атаки пошкоджено мікроавтобус.

Ще один FPV-дрон росіяни спрямували на цивільний автомобіль у Семенівській громаді. 50-річний водій дістав уламкових поранень і був госпіталізований. Медики надали йому необхідну допомогу. Згодом окупанти здійснили ще один удар, унаслідок якого були пошкоджені автомобілі.

У Батуринській громаді Ніжинського району атака БпЛА стала смертельною для 52-річного чоловіка із Сумської області. Він разом із товаришем повертався з риболовлі, коли їхній автомобіль посікло уламками дрона. Чоловік загинув, його супутник не постраждав.

Сумська область

Вранці російські безпілотники завдали удару по Конотопу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, повідомили в ДСНС України.

Також пошкоджено приватний житловий будинок. Через удар загорілися гараж та автомобіль, існувала загроза поширення вогню.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували всі осередки займання.