Удары по западу Украины, пожары и много пострадавших: все о последствиях массированной атаки РФ

Киевская область

Как сообщили в ГСЧС Украины, Киевщина подверглась повторной атаке.

В Бориспольском районе Киевской области в эту ночь спасатели ликвидировали последствия новых ударов.

Враг снова атаковал логистическое складское помещение, где накануне продолжалась ликвидация пожара.

К работе привлекли не только спасателей ГСЧС, но и пожарных международного аэропорта "Борисполь". В настоящее время работы на месте продолжаются.

Одесса и область

Во время поисково-спасательных работ в многоэтажке, пострадавшей от утренней атаки РФ накануне, спасатели обнаружили тело еще одного человека.

Таким образом, количество погибших в результате удара возросло до двух. Еще 26 человек получили ранения, среди них один ребенок, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Аварийно-спасательные работы в 25-этажном здании уже завершили.

В то же время ночью российские войска снова атаковали город. В результате удара повреждены многоэтажка, частные дома, автомобиль, два учебных заведения и объекты инфраструктуры.

В настоящее время специалисты уточняют последствия ночной атаки.

Воздушная тревога продолжается. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.

По состоянию на 10:20 известно о пяти пострадавших в результате массированной вражеской атаки на Одессу утром 13 сентября.

Зафиксированы разрушения жилого сектора в нескольких районах города.

Харьков и область

Глава Харьковской ОГА подтвердил, что в результате атак РФ пострадали три человека. В Старом Салте ранения получила 73-летняя женщина, еще у 68-летней местной жительницы зафиксировали острую реакцию на стресс.

В Золочеве пострадал 47-летний мужчина.

В Харькове россияне атаковали беспилотниками Салтовский и Киевский районы города.

Львовская область

Стрыйский городской совет сообщил, что в громаде зафиксировано несколько попаданий: многоквартирный дом возле объездной дороги, хозяйственные и жилое здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы в районе Нового Света.

"Жертв нет! Комиссия по последствиям попаданий созывается для работы", - говорится в заявлении.

Ивано-Франковск и область

Из-за вражеской атаки предварительно один человек травмирован, сообщила глава местной ОВА Светлана Онищук.

"Опасность не миновала! Воздушная тревога продолжается в Ивано-Франковском и Калушском районах! Берегите себя!", - призвала она.

Тернополь и область

Ночью и по состоянию на утро 13 сентября регион продолжают атаковать российские дроны - работают силы ПВО.

"Сегодня, 13 сентября, произошла очередная атака вражеских беспилотников на наш город. Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте работают спасатели ГСЧС. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Временно перекрыто движение по "горбатому" мосту", - сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух заявил, что силы ПВО смогли сбить большинство дронов.

"Поражен объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение. На месте работают спасатели ГСЧС, пожар ликвидирован. Просьба не распространять фото и видео с места падения!", - написал он.

Хмельницкая область

В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе произошел пожар.

Об этом заявил глава местной ОВА Сергей Тюрин.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", - уточнил он.

Днепропетровская область

Российские войска атаковали два района области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине под ударом оказались районный центр и Марганецкая громада, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.

В Чернеччинской громаде Самаровского района в результате атаки возник пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Черниговская область

В Черниговской области более суток не прекращается воздушная тревога. В результате российских атак погиб мужчина, еще трое человек получили ранения.

Утром накануне российский беспилотник атаковал Городню. В двухэтажном доме взрывной волной выбило окна, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

По Нежину оккупанты нанесли удары "бандеролями". Повреждены жилые дома, автомобили и магазин. На месте одного из ударов возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

В одном из сел Корюковского района FPV-дрон попал в частный двор. В результате атаки поврежден микроавтобус.

Еще один FPV-дрон россияне направили на гражданский автомобиль в Семеновской громаде. 50-летний водитель получил осколочные ранения и был госпитализирован. Медики оказали ему необходимую помощь. Позже оккупанты нанесли еще один удар, в результате которого были повреждены автомобили.

В Батуринской громаде Нежинского района атака БПЛА стала смертельной для 52-летнего мужчины из Сумской области. Он вместе с товарищем возвращался с рыбалки, когда их автомобиль посекло обломками дрона. Мужчина погиб, его спутник не пострадал.

Сумская область

Утром российские беспилотники атаковали Конотоп. В результате атаки пострадали два человека, сообщили в ГСЧС Украины.

Также поврежден частный жилой дом. Из-за удара загорелись гараж и автомобиль, существовала угроза распространения огня.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали все очаги возгорания.