В УДАРі відреагували на програму УЗ-3000, запропоновану Зеленським

Як зазначається, зараз кошти потрібно витрачати на підтримку армії, посилення ППО та захист критичної інфраструктури.

"Партія "УДАР Віталія Кличка" вважає це рішення черговим проявом популізму, який під час війни може коштувати країні надто дорого. Коли ворог щодня атакує енергетичну інфраструктуру, тисне на фронті, влада не має права витрачати мільярди на короткочасні ефекти для рейтингів. Під час війни пріоритетом має бути оборона, стійкість країни та захист життя українців, а не масова роздача грошей. Не час думати про рейтинги чи вибори. Мова - про виживання країни", - йдеться в заяві УДАРу.

В партії зазначають, що дії влади виглядають ще більш цинічними на тлі нещодавнього вилучення урядом у громад 8 млрд грн "на забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану".

"Замість того, щоб готувати країну до важкої зими, уряд робить подачку у вигляді "безплатних" кілометрів на залізниці по країні. У той час, як енергетики рахують збитки, громади залишаються без ресурсів на укриття, тепло та світло. В Україні сотні об'єктів енергетики, які постійно під ударами російських ракет. Саме туди потрібно спрямовувати державні ресурси: на укріплення та захист від обстрілів. Бо без електрики не поїдуть ані потяги, ані економіка", - наголошують в партії.

"УДАР Віталія Кличка" закликає владу припинити практику бюджетних роздач і зосередитися на захисті країни.

"Популізм вбиває відповідальність. І кожна гривня, витрачена на піар, а не на захист, може обернутися для країни реальними втратами. Сьогодні головний виклик: вижити й вистояти. Підготовка до зими, зміцнення оборони, купівля дронів-перехоплювачів "Шахедів", посилення ППО та захисту енергетики, підтримка армії, громад та критичної інфраструктури - це має бути справжніми пріоритетами держави у воєнний час", - підкреслюється в заяві партії.