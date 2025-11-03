ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В УДАРі відреагували на програму УЗ-3000, запропоновану Зеленським

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 18:54
UA EN RU
В УДАРі відреагували на програму УЗ-3000, запропоновану Зеленським Фото: в УДАРі прокоментували програму УЗ-3000 (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Рішення влади про фінансування програми "безплатних 3000 кілометрів" під час війни - черговий прояв популізму.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться в заяві партії "УДАР Віталія Кличка".

Як зазначається, зараз кошти потрібно витрачати на підтримку армії, посилення ППО та захист критичної інфраструктури.

"Партія "УДАР Віталія Кличка" вважає це рішення черговим проявом популізму, який під час війни може коштувати країні надто дорого. Коли ворог щодня атакує енергетичну інфраструктуру, тисне на фронті, влада не має права витрачати мільярди на короткочасні ефекти для рейтингів. Під час війни пріоритетом має бути оборона, стійкість країни та захист життя українців, а не масова роздача грошей. Не час думати про рейтинги чи вибори. Мова - про виживання країни", - йдеться в заяві УДАРу.

В партії зазначають, що дії влади виглядають ще більш цинічними на тлі нещодавнього вилучення урядом у громад 8 млрд грн "на забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану".

"Замість того, щоб готувати країну до важкої зими, уряд робить подачку у вигляді "безплатних" кілометрів на залізниці по країні. У той час, як енергетики рахують збитки, громади залишаються без ресурсів на укриття, тепло та світло. В Україні сотні об'єктів енергетики, які постійно під ударами російських ракет. Саме туди потрібно спрямовувати державні ресурси: на укріплення та захист від обстрілів. Бо без електрики не поїдуть ані потяги, ані економіка", - наголошують в партії.

"УДАР Віталія Кличка" закликає владу припинити практику бюджетних роздач і зосередитися на захисті країни.

"Популізм вбиває відповідальність. І кожна гривня, витрачена на піар, а не на захист, може обернутися для країни реальними втратами. Сьогодні головний виклик: вижити й вистояти. Підготовка до зими, зміцнення оборони, купівля дронів-перехоплювачів "Шахедів", посилення ППО та захисту енергетики, підтримка армії, громад та критичної інфраструктури - це має бути справжніми пріоритетами держави у воєнний час", - підкреслюється в заяві партії.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду підготувати спеціальну програму УЗ-3000 як частину зимової підтримки.

Вона передбачатиме, щоб кожний українець міг безкоштовно проїхати залізницею три тисячі кілометрів в межах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Укрзалізниця УДАР
Новини
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа