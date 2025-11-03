В УДАРе отреагировали на программу УЗ-3000, предложенную Зеленским

Сейчас, как отмечается, средства нужно тратить на поддержку армии, усиление ПВО и защиту критической инфраструктуры.

"Партия "УДАР Виталия Кличко" считает это решение очередным проявлением популизма, который во время войны может стоить стране слишком дорого. Когда враг ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру, давит на фронте, власть не имеет права тратить миллиарды на кратковременные эффекты для рейтингов. Во время войны приоритетом должна быть оборона, устойчивость страны и защита жизни украинцев, а не массовая раздача денег. Не время думать о рейтингах или выборах. Речь - о выживании страны", - говорится в заявлении УДАРа.

В партии отмечают, что действия власти выглядят еще более циничными на фоне недавнего изъятия правительством у общин 8 млрд грн "на обеспечение бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения".

"Вместо того, чтобы готовить страну к тяжелой зиме, правительство делает подачку в виде "бесплатных" километров на железной дороге по стране. В то время, как энергетики считают убытки, общины остаются без ресурсов на укрытие, тепло и свет. В Украине сотни объектов энергетики, которые постоянно под ударами российских ракет. Именно туда нужно направлять государственные ресурсы: на укрепление и защиту от обстрелов. Потому что без электричества не поедут ни поезда, ни экономика", - отмечают в партии.

"УДАР Виталия Кличко" призывает власть прекратить практику бюджетных раздач и сосредоточиться на защите страны.

"Популизм убивает ответственность. И каждая гривна, потраченная на пиар, а не на защиту, может обернуться для страны реальными потерями. Сегодня главный вызов: выжить и выстоять. Подготовка к зиме, укрепление обороны, покупка дронов-перехватчиков "Шахедов", усиление ПВО и защиты энергетики, поддержка армии, общин и критической инфраструктуры - это должно быть настоящими приоритетами государства в военное время", - подчеркивается в заявлении партии.