ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Удари українських дронів спричинили новий дефіцит у Росії

11:47 19.08.2026 Ср
2 хв
Ціни вже підскочили на 20%, а ходові позиції повністю зникли з продажу
aimg Валерій Ульяненко
Удари українських дронів спричинили новий дефіцит у Росії Фото: наслідки ударів по російських об'єктах (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах спричинили нову кризу в РФ. Окрім дефіциту пального, в країні зафіксували брак та стрімке подорожчання автомобільних олив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Учасники російського ринку мастильних матеріалів скаржаться на регулярні перебої з постачанням та дефіцит асортименту. Причиною стали позапланові ремонти на НПЗ після атак дронів та брак необхідних імпортних присадок.

Крім того, у Росії виник брак окремих видів сировини, зокрема для виробництва охолоджуючих рідин.

За словами керівника сервісного напрямку автомобільного маркетплейсу Fresh Володимира Андрєєва, ситуація на ринку стрімко погіршується. Зокрема, ціни зросли в 1,5-2 рази лише за останні два місяці, а терміни постачання збільшилися з двох днів до двох тижнів.

Крім того, ходові позиції повністю зникли з продажу, тому сервіси змушені купувати залишки у посередників.

"Окремих позицій ходових олив взагалі немає - ми купуємо у посередників те, що виробники встигли відвантажити раніше", - розповів Андрєєв.

Директор мережі автосервісів Fit Service Тетяна Овчиннікова зазначила, що з початку року автомобільні мастила вже подорожчали на 15-20%. За її словами, ціни на окремі продукти можуть зрости ще більше - до 40%.

Ситуацію ускладнює й те, що через дефіцит якісного пального в Росії почали використовувати бензин зниженого екологічного класу. Це вимагає від автовласників частішої заміни моторних олив, що ще більше стимулює попит та поглиблює дефіцит.

Нагадаємо, у Росії знову загострилася ситуація з нестачею пального. Щонайменше у 10 регіонах місцева влада посилила контроль за продажем бензину на заправках.

Зазначимо, що за останні місяці удари дронів вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей країни-агресорки. На цьому тлі приблизно третина росіян вже зіткнулася з дефіцитом пального.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні Дрони
Новини
Хмара хоче зберегти ключових людей у Міноборони: що він обговорив зі "Слугою народу"
Хмара хоче зберегти ключових людей у Міноборони: що він обговорив зі "Слугою народу"
Аналітика
"Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє
Олександр Хищенкоспеціально для РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє