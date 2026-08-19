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Удары украинских дронов вызвали новый дефицит в России

11:47 19.08.2026 Ср
2 мин
Цены уже подскочили на 20%, а ходовые позиции полностью исчезли из продажи
aimg Валерий Ульяненко
Удары украинских дронов вызвали новый дефицит в России Фото: последствия ударов по российским объектам (Getty Images)
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Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой новый кризис в РФ. Кроме дефицита топлива, в стране зафиксировали нехватку и стремительное подорожание автомобильных масел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Участники российского рынка смазочных материалов жалуются на регулярные перебои со снабжением и дефицит ассортимента. Причиной стали внеплановые ремонты на НПЗ после атак дронов и нехватка необходимых импортных присадок.

Кроме того, в России возникла нехватка отдельных видов сырья, в частности для производства охлаждающих жидкостей.

По словам руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимира Андреева, ситуация на рынке стремительно ухудшается. В частности, цены выросли в 1,5-2 раза только за последние два месяца, а сроки поставок увеличились с двух дней до двух недель.

Кроме того, ходовые позиции полностью исчезли с продаж, поэтому сервисы вынуждены покупать остатки у посредников.

"Отдельных позиций ходовых масел вообще нет - мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить раньше", - рассказал Андреев.

Директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что с начала года автомобильные масла уже подорожали на 15-20%. По ее словам, цены на отдельные продукты могут вырасти еще больше - до 40%.

Ситуацию усложняет и то, что из-за дефицита качественного топлива в России начали использовать бензин пониженного экологического класса. Это требует от автовладельцев более частой замены моторных масел, что еще больше стимулирует спрос и усугубляет дефицит.

Напомним, в России снова обострилась ситуация с нехваткой топлива. По меньшей мере, в 10 регионах местные власти усилили контроль за продажей бензина на заправках.

За последние месяцы удары дронов вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки. На этом фоне примерно треть россиян столкнулась с дефицитом топлива.

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