Удари України по РФ західною зброєю не перетинають "червоні лінії" Москви, - ISW

Експерти спираються на заяви Путіна від 7 червня 2024 року. У цей день лідер країни-агресора сказав, що російська ядерна доктрина закликає Росію застосувати ядерну зброю лише у разі "виняткових випадків" загроз суверенітету та територіальній цілісності РФ. І на його думку, такий "винятковий" випадок не виник, тому Росія не потребує застосування ядерної зброї.

Таким чином заяви Путіна від 7 червня включають значні зміни риторики. Раніше президент РФ та інші кремлівські чиновники погрожували застосуванням російської ядерної зброї, якщо західні країни дозволять Україні завдавати ударів по РФ за допомогою зброї, наданої Заходом.

Аналітики зазначають, що з початку повномасштабної війни політика і дії Заходу та України кілька разів перетинали передбачувані "червоні лінії" Росії. Однак, відсутність значної реакції Москви вказує на те, що багато червоних ліній РФ, швидше за все, є інформаційними операціями, покликаними підштовхнути Захід до самостримування.

В Інституті вивчення війни нагадали, що починаючи з червня 2024 року українська армія завдавала ударів по військових об'єктах у Білгородській області за допомогою наданих США систем HIMARS з використанням GMLRS.