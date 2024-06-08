Столтенберг відмовляється від ідеї фонду на 100 млрд доларів для України, – Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скасовує плани щодо створення п’ятирічного фонду на 100 млрд доларів військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з відмовою з боку членів альянсу. Наразі він просить країни зберегти свої поточні внески.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО, коли зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 43 млрд доларів на рік на допомогу Україні, повідомили джерела видання.

Це відповідає середньому річному внеску з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році,

НАТО визначить цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, публікуватиме загальні показники в щорічному звіті.

За словами джерел видання, мета - забезпечити більшу прозорість щодо того, що союзники дають Україні, водночас м'яко чинячи тиск на тих членів, які не виконують своїх зобов'язань.

На США припадатиме близько половини допомоги, решту забезпечать інші 31 член альянсу.

Хоча новий план не потребуватиме додаткових коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки найближчими роками. Союзники були вражені після того, як Конгрес США кілька місяців чекав на схвалення нового раунду допомоги, а також стурбовані тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді може вплинути на фінансування України.

За словами співрозмовників Bloomberg, ця пропозиція користується широкою підтримкою майже всіх союзників, хоча Угорщина залишається найбільш складним питанням.

Джерела видання також кажуть, що Туреччина висловила власне занепокоєння щодо інших частин пакету для України, який має бути узгоджений лідерами у Вашингтоні.

НАТО також пропонує взяти на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи з оборони України, яка координує постачання зброї в Україну приблизно 50 країнами. Під керівництвом верховного головнокомандувача НАТО такий крок міг би захистити структуру від будь-яких політичних змін, які можуть статися після виборів у США, пише видання.

Його джерела зазначили, що Туреччина закликала виявляти обережність, щоб будь-яка координація військової допомоги не створювала враження активнішої участі союзників у конфлікті.