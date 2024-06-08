Удары Украины по РФ западным оружием не пересекают "красные линии" Москвы, - ISW

Эксперты опираются на заявления Путина от 7 июня 2024 года. В этот день лидер страны-агрессора сказал, что российская ядерная доктрина призывает Россию применить ядерное оружие только в случае "исключительных случаев" угроз суверенитету и территориальной целостности РФ. И по его мнению, такой "исключительный" случай не возник, поэтому у России нет необходимости в применении ядерного оружия.

Таким образом, заявления Путина от 7 июня включают значительные изменения риторики. Ранее президент РФ и другие кремлевские чиновники угрожали применением российского ядерного оружия, если западные страны позволят Украине наносить удары по РФ с помощью оружия, предоставленного Западом.

Аналитики отмечают, что с начала полномасштабной войны политика и действия Запада и Украины несколько раз пересекали предполагаемые "красные линии" России. Однако, отсутствие значительной реакции Москвы указывает на то, что многие из красных линий РФ, скорее всего, являются информационными операциями, призванными подтолкнуть Запад к самосдерживанию.

В Институте изучения войны напомнили, что начиная с июня 2024 года украинская армия наносила удары по военным объектам в Белгородской области с помощью предоставленных США систем HIMARS с использованием GMLRS.