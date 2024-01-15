Удари США і Британії по аеропорту хуситів у Ємені: наслідки показали на фото з космосу

Ракетні удари військових США та Великої Британії на тому тижні по об'єктах хуситів на території аеропорту Ходейда у Ємені призвели до руйнування кількох будівель та техніки. З'явилися відповідні супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ".

Кадри зі супутника Planet Labs, що опинилися в розпорядженні видання, демонструють наслідки атаки союзників по цілях в єменському аеропорту на заході країни.

Порівнюючи знімки цієї місцевості від 23 грудня минулого року та 13 січня, можна побачити, що ракетних ударів, вірогідно, було кілька.

Супутникові знімки території аеропорту Ходейда в Ємені з наслідками ракетних ударів (фото: Planet Labs / t.me/cxemu)

Сам аеропорт міста Ходейда, яке є одним з головних портових о'єктів хуситів, не використовується для регулярних рейсів. На це, зокрема, вказує стан його злітної смуги, яка була пошкоджена раніше.

Удари по об'єктах хуситів в Ємені

У ніч проти 12 січня збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, завдали спільних ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. В операції були залучені літаки й кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків. Було вражено 60 цілей у 16 місцях.

Це стало відповіддю на триваючу з листопада 2023 року серію атак на цивільні судна у Червоному морі, що здійснювало воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, також відоме як "єменські хусити". Їх напали на кораблі відбувалися на тлі війни Ізраїлю з організацією ХАМАС, останніх підтримують єменські бойовики та Іран.

Додамо, що у ніч проти 13 січня США та союзники провели другий раунд ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Тоді було атаковано 12 локацій бойовиків.

Однак попри це, хусити все ще можуть продовжувати атакувати кораблі.

Так, раніше сьогодні біля узбережжя Ємену хуситами було атаковане протикорабельною балістичною ракетою американське судно Gibraltar Eagle під прапором Маршаллових островів.