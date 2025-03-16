Удари США по Ємену знищили кілька лідерів хуситів, - Волц

Нагадаємо, що на авіаудари відреагував представник хуситів Наср ед-Дін Амер. Він заявив, що угруповання відповість ще більшою ескалацією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що і в Ірані відреагували на дії Вашингтона. За словами головного командувача Корпусу вартових Ісламської революції, Хоссейна Саламі, хусити діють незалежно і ухвалюють власні стратегічні та військові рішення.

"Ми попереджаємо наших ворогів, що Іран відповість рішуче і руйнівно, якщо вони виконають свої погрози", - додав він у коментарі державним ЗМІ.

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