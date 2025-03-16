Удары США по Йемену уничтожили несколько лидеров хуситов, - Уолц

Напомним, что на авиаудары отреагировал представитель хуситов Наср эд-Дин Амер. Он заявил, что группировка ответит еще большей эскалацией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что и в Иране отреагировали на действия Вашингтона. По словам главного командующего Корпуса стражей Исламской революции, Хоссейна Салами, хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.

"Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы", - добавил он в комментарии государственным СМИ.

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