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Удари по складах боєприпасів у РФ можуть вплинути на весь театр бойових дій, - ISW

Четвер 19 вересня 2024 04:49
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Удари по складах боєприпасів у РФ можуть вплинути на весь театр бойових дій, - ISW Фото: Україна може змінити хід наступальних операцій шляхом підриву складів у Росії (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії, призведуть до набагато ширшого оперативного тиску на російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що влітку 2022 року українські війська завдали серії ударів реактивними системами HIMARS по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях України. Це змусило армію РФ розосередити арсенали, що знизило ефективність логістики ворога у той період.

В ISW не виключають, що удари Сил оборони по складах боєприпасів на території Росії, подібні за характером і масштабами до атаки в Торопці, можуть змусити російське військове командування ухвалити аналогічне рішення про реорганізацію та розосередження систем підтримки і логістики для пом'якшення наслідків таких ударів.

"Російські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України з нанесення ударів на великі відстані, може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості ворога", - йдеться у звіті.

В Інституті переконані, що подальші удари української армії по російських складах боєприпасів і ракет, можуть знищити значну частину матеріальних запасів росіян.

"Удари українських військових по об'єктах на території Росії, можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій. Це станеться якщо Сили оборони володітимуть матеріальною базою, можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії", - констатують аналітики ISW.

Удари по складах боєприпасів на території РФ

За останні кілька місяців, українські спецпризначенці та військові, посилили регулярні атаки дронами і ракетами на склади боєприпасів та інших об'єктів як на окупованих територіях України, так і на території Росії.

Так, в ніч на 18 вересня ЗСУ вдарили по арсеналу боєприпасів у місті Торопець Тверської області РФ. На ньому зберігалися балістичні ракети "Іскандер", "Точка-У", а також ракети північнокорейського виробництва KN-23.

Після удару, ймовірно, безпілотника, на складі почалася масштабна пожежа з детонацією боєприпасів. Це тимчасово підірве бойові можливості ворога.

Крім того, в липні 2024 року військові завдали удару по складу боєприпасів біля села Сергіївка Воронезькій області.

Також було знищено склад у Подгоренському районі Воронезької області.

Крім того, в ніч на 17 вересня ЗСУ знищили великий склад боєприпасів загарбників біля окупованого Маріуполя. Удар було завдано українськими ракетами "Нептун".

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Війна Росії проти України
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