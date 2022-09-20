Удари по російських базах у Новоайдарі та Сватовому: у Генштабі розповіли про втрати ворога

Крім того, у районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони вдарили по району зосередження ворожої живої сили.

За даними Генштабу, 70% особового складу, що знаходився на вказаному об'єкті, загинули.

Минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України.

Внаслідок російських обстрілів минулої доби постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.

Зберігається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На інших напрямках противник робив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород та Рясне Сумської області;

– у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород та Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам'янка, Стрілка, Глибоке та Дворічна;

– у районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам'янка, Стрілка, Глибоке та Дворічна; на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ;

– Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Відрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юріївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка;

– Майорськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Відрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юріївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське;

– Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.

напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів. Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безіменне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине.

Продовжуються заходи так званої "мобілізації" на тимчасово окупованих ворогом територіях. За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, запроваджено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

Противник продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів. За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується у населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили 13 опорних пунктів, окупанти намагаються приховати масові втрати.

Також, Росія втратила в Україні ще 170 окупантів.

Раніше повідомлялось, що Росія перекидає на фронт сотні ув'язнених із Тамбова.

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