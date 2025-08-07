Удари по Росії стали болючішими: Зеленський оцінив ефективність дипстрайків

Зафіксовано значне зростання ефективності ударів по Росії, які завдають болючих втрат військовій інфраструктурі та логістиці агресора. Внаслідок операцій вражено ключові військові об’єкти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Провів нараду щодо дипстрайків - наших цілком справедливих відповідей на російські удари", - пояснив Зеленський.
За його словами доповідали представники Збройних сил України, Служби безпеки України, міністр оборони Денис Шмигаль та секретар РНБО Рустем Умєров. Загалом доповіді були про результати українських операцій, а саме про:
Він також відзначив, що важливо те, що стає більш привабливим для України баланс між інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями.
"Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", - зазначив президент.
Зеленський повідомив, що під час розмови вони також визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв.
"Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!", - підсумував він.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже понад один мільйон в живій силі. Лише за минулу добу захисники ліквідували понад тисячу росіян.
Варто відзначити, що ситуація залишається складною у Покровську. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.
Детальніше про ситуацію по всім напрямках фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.