Удари Росії по Києву нагадують, хто є агресором, - Стармер

Атака росіян на Київ нагадує про те, що Росія - це агресор. Необхідно змусити її припинити вогонь.

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами глави британського уряду, у питанні припинення вогню між Україною та Росією є просування. На його думку, це має бути тривале перемир'я.

Під час виступу у Стармера запитали про удари, завдані Росією по Києву минулої ночі, і про те, чи не зашкодять вони мирним переговорам.

"Це реальне нагадування про те, що Росія - агресор. Ось чому важливо, щоб ми домоглися від Росії беззастережного припинення вогню", - відповів він.

Зі свого боку британський міністр у справах Європи Стівен Дауті наголосив, що Британія засуджує "найжорстокіші ракетні та безпілотні атаки Росії на цивільне населення" України.

Він нагадав, що останній російський удар по Києву послідував за "шокуючими сценами" в інших регіонах України, зокрема в Сумах, в останні дні.

"У той час як Україна веде мирні переговори, Росія продовжує ці жорстокі атаки, зокрема минулої ночі, і це є суворим нагадуванням про тривале кровопролиття й агресію, яку чинить Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - зазначив Дауті.