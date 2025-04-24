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Удары России по Киеву напоминают, кто является агрессором, - Стармер

Бристоль, Четверг 24 апреля 2025 18:16
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Удары России по Киеву напоминают, кто является агрессором, - Стармер Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Атака россиян на Киев напоминает о том, что Россия - это агрессор. Необходимо заставить ее прекратить огонь.

Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам главы британского правительства, в вопросе прекращения огня между Украиной и Россией есть продвижения. По его мнению, это должно быть длительное перемирие.

Во время выступления у Стармера спросили об ударах, нанесенных Россией по Киеву прошлой ночью, и о том, не повредят ли они мирным переговорам.

"Это реальное напоминание о том, что Россия - агрессор. Вот почему важно, чтобы мы добились от России безоговорочного прекращения огня", - ответил он.

В свою очередь британский министр по делам Европы Стивен Даути подчеркнул, что Британия осуждает "жесточайшие ракетные и беспилотные атаки России на гражданское население" Украины.

Он напомнил, что последний российский удар по Киеву последовал за "шокирующими сценами" в других регионах Украины, в том числе в Сумах, в последние дни.

"В то время как Украина ведет мирные переговоры, Россия продолжает эти жестокие атаки, в том числе прошлой ночью, и это является суровым напоминанием о продолжающемся кровопролитии и агрессии, совершаемой Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.)", - отметил Даути.

Удар по Киеву

Напомним, российские оккупанты ночью атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Из-за этого была частично разрушена многоэтажка в Святошинском районе.

Там продолжается разбор завалов. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 90 пострадавших.

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