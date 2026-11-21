Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді має відреагувати на російські ракетні удари по металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг", роботу якого було зупинено внаслідок атак.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це величезний завод - і вони (росіяни - ред.) місяцями працювали над тим, щоб знищити його. Було б доречно, якби прем'єр-міністр Моді відреагував на це. Це індійський проєкт - хоча він і реалізований в Україні, це великий індійський проєкт", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що на комбінаті працювали понад 20 тисяч людей.
Він також наголосив, що підприємство належить індійським власникам, які мають металургійні активи в різних країнах світу.
Нагадаємо, через російські обстріли зупиняється найбільший в Україні гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг". Його активи будуть переведені в режим холодного простою.
Це підприємство формує 1% ВВП країни, забезпечує десятки тисяч робочих місць включно з підрядниками, є одним із найбільших експортерів та є містоутворюючим для Кривого Рогу;
Про те, яку роль відіграє це підприємство для економіки країни та міста, як вберегти обладнання та людей для відновлення роботи у майбутньому і чим має допомогти уряд читайте в матеріалі РБК-Україна.