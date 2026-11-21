Премьер-министр Индии Нарендра Моди должен отреагировать на российские ракетные удары по металлургическому комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог", работа которого была остановлена в результате атак.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с государственным секретарем по обороне Великобритании Весом Стритингом, передает "Интерфакс-Украина".
"Это огромный завод - и они (россияне - ред.) месяцами работали над тем, чтобы уничтожить его. Было бы уместно, если бы премьер-министр Моди отреагировал на это. Это индийский проект - хотя он и реализован в Украине, это большой индийский проект", - сказал президент.
Зеленский отметил, что на комбинате работало более 20 тысяч человек.
Он также подчеркнул, что предприятие принадлежит индийским владельцам, имеющим металлургические активы в разных странах мира.
Напомним, из-за российских обстрелов останавливается крупнейший в Украине горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог". Его активы будут переведены в режим холодного простоя.
Это предприятие формирует 1% ВВП страны, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест, включая подрядчиков, является одним из крупнейших экспортеров и является градообразующим для Кривого Рога;
О том, какую роль играет предприятие для экономики страны и города, как уберечь оборудование и людей для возобновления работы в будущем и чем должно помочь правительство читайте в материале РБК-Украина.