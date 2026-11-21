"Это огромный завод - и они (россияне - ред.) месяцами работали над тем, чтобы уничтожить его. Было бы уместно, если бы премьер-министр Моди отреагировал на это. Это индийский проект - хотя он и реализован в Украине, это большой индийский проект", - сказал президент.

Зеленский отметил, что на комбинате работало более 20 тысяч человек.

Он также подчеркнул, что предприятие принадлежит индийским владельцам, имеющим металлургические активы в разных странах мира.