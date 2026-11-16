Удари РФ викликали масштабні перебої зі світлом: у яких містах найскладніша ситуація

Російські окупанти більше місяця систематично б'ють по українській енергетиці, намагаючись знеструмити цілі міста та регіони. Найскладніша ситуація виникла у чотирьох містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" і ДТЕК.
"Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація - у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене", - йдеться у заяві.
У компанії наголосили, що ліквідація наслідків атак триває. Відповідальні служби працюють у постійній координації для якнайшвидшої стабілізації ситуації та повернення світла українцям.
"Першочергове завдання - відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об’єктів", - заявили в "Укренерго".
Відновлювальні роботи тривають безперервно. Водночас у компанії зазначили, що ситуація залишається складною.
В ДТЕК повідомили, що внаслідок удару по енергооб’єктах області Дніпро повністю знеструмлений. Світло також відсутнє у частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.
"Енергетики вже відновлюють живлення. Просто зараз першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об’єктам", - йдеться у заяві.
Зазначається, що енергетики працюють над поверненням світла, але загальмувати роботу можуть повторні атаки росіян.
Нагадаємо, причиною тривалих знеструмлень на Київщині стали пошкодження 10 енергетичних об'єктів ДТЕК, яких було завдано протягом останнього тижня.
Зазначимо, прем'єр Сергій Корецький заявив, що в Україні триває підготовка до зими в умовах атак на енергетику. Він додав, що для уникнення найгірших сценаріїв зі світлом і теплом треба прораховувати ситуацію на кілька кроків вперед.