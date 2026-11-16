Удары РФ вызвали масштабные перебои со светом: в каких городах самая сложная ситуация

"В результате вражеских ударов сейчас есть масштабные обесточения на востоке Украины. Особенно сложная ситуация - в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжения города существенно ограничено", - говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что ликвидация последствий атак продолжается. Ответственные службы работают в постоянной координации для скорейшей стабилизации ситуации и возвращения света украинцам.

"Первоочередная задача - возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов", - заявили в "Укрэнерго".

Восстановительные работы продолжаются непрерывно. В то же время в компании отметили, что ситуация остается сложной.

Ситуация со светом в Днепре

В ДТЭК сообщили, что в результате удара по энергообъектам области Днепр полностью обесточен. Свет также отсутствует у жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

"Энергетики уже возобновляют питание. Прямо сейчас первыми возвращают электроэнергию системам водо- и теплоснабжения и социальным объектам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что энергетики работают над возвращением света, но затормозить работу могут повторные атаки россиян.