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Удары РФ вызвали масштабные перебои со светом: в каких городах самая сложная ситуация

18:22 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по энергетике Украины (Getty Images)

Российские оккупанты больше месяца систематически бьют по украинской энергетике, пытаясь обесточить целые города и регионы. Самая сложная ситуация возникла в четырех городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.

"В результате вражеских ударов сейчас есть масштабные обесточения на востоке Украины. Особенно сложная ситуация - в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжения города существенно ограничено", - говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что ликвидация последствий атак продолжается. Ответственные службы работают в постоянной координации для скорейшей стабилизации ситуации и возвращения света украинцам.

"Первоочередная задача - возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов", - заявили в "Укрэнерго".

Восстановительные работы продолжаются непрерывно. В то же время в компании отметили, что ситуация остается сложной.

Ситуация со светом в Днепре

В ДТЭК сообщили, что в результате удара по энергообъектам области Днепр полностью обесточен. Свет также отсутствует у жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

"Энергетики уже возобновляют питание. Прямо сейчас первыми возвращают электроэнергию системам водо- и теплоснабжения и социальным объектам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что энергетики работают над возвращением света, но затормозить работу могут повторные атаки россиян.

Напомним, причиной длительных обесточений в Киевской области стали повреждения 10 энергетических объектов ДТЭК, которые были нанесены в течение последней недели.

Отметим, премьер Сергей Корецкий заявил, что в Украине продолжается подготовка к зиме в условиях атак на энергетику. Он добавил, что во избежание худших сценариев со светом и теплом нужно просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.

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