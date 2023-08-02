Удари по портах в Одеській області та уламки БПЛА в Києві: наслідки нічного обстрілу

Після опівночі, у низці українських областей оголосили про повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про пуски безпілотників з різних напрямків. Зокрема, про рух "шахедів" над акваторією Чорного моря у бік півдня Одеської області.

Також, попереджалось про загрозу ударів балістичними ракетами. Згодом, почали з'являтися повідомлення про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони у кількох регіонах.

Атака дронів на Київ

У Києві та області чули звуки вибухів. У КМВА повідомили про роботу сил ППО. Згодом, стало відомо про падіння уламків безпілотників у Соломʼянському, Святошинському і Голосіївському районах столиці.

У Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень. Виникло загоряння. У Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 "шахедів", якими РФ атакувала Київ, були виявлені та знищені. Внаслідок атаки дронів на Київ постраждалих немає

Рятувальники показали фото наслідків атаки на столицю

За інформацією ДСНС, внаслідок падіння уламків у Солом’янському районі міста пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло, постраждалих немає.

На місці подій було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу.

Фото: наслідки нічної атаки в Солом’янському районі Києва (facebook.com/DSNSKyiv)

У Київській області сталася пожежа

Внаслідок падіння уламків БПЛА у Київській області спалахнула пожежа в приватному будинку. Вогонь уже загасили, постраждалих немає. Кадри пожежі в будинку показав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото: пожежа в Київській області через падіння БПЛА (t.me/andrii_nebytov)

За даними Київської ОВА, ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину. Наразі наслідки усуваються.

Рятувальники згодом заявили, що вже ліквідували пожежу в Бучанському районі на Київщині. Загиблих та потерпілих немає.

Фото: пожежу в Київській області ліквідували (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одеську область

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В регіоні лунали потужні вибухи.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер показав фото руйнувань портової інфраструктури в області, внаслідок удару ворожими дронами.

Фото: руйнування портової інфраструктури в Одеській області через атаку дронів (t.me/odeskaODA) Вибухи в Слов'янську

У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що в Донецькій області є небезпека застосування балістичних ракет з боку окупантів. Пд час повітряної тривоги сьогодні вночі, 2 серпня в місті пролунала серія гучних вибухів.

Росіяни атакували місто з С-300

Вранці начальник Слов’янської МВА Вадим Лях розповів про нічну атаку окупантів на місто.

"Вибухи були у мкр-ні Лісний, біля РАГСу. Вибиті вікна у багатоповерхівках на вулиці Батюка і провулку Парковому. На щастя, обійшлося без постраждалих та влучань у будинки", - сказав Лях.

"Шахед" збили в Сумській області

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні вночі у небі над регіоном силами ППО було знищено ворожий БПЛА "шахед".

Реакція Зеленського

На нічну атаку окупантів вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ворог знову націлюється на українське продовольство та закликав світ реагувати.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші - на півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори - це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - написав Зеленський.

Сили ППО збили 23 дрони "Шахед"

За даними Повітряних сил ЗСУ, пуски "шахедів" ворогом здійснювались із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БПЛА.

Більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині. Але частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Центр Херсона вночі та вранці під ворожим обстрілом

За даними Херсонської ОВА, близько 03:20 окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, їх ліквідували.

Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.

Крім того, зранку обстріли центру Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, жінка не постраждала.

Попередньо, окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами.

Фото: наслідки нічного обстрілу Херсона (t.me/pgo_gov_ua)