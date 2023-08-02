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Удары по портам в Одесской области и обломки БПЛА в Киеве: последствия ночного обстрела

Фото: названные последствия ночной атаки россиян на Украину (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска сегодня ночью, 2 августа, с помощью дронов-камикадзе атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе и Славянске. Повреждена портовая инфраструктура.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

После полуночи в ряде украинских областей объявили о воздушной тревоге. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о пусках беспилотников по разным направлениям. В частности, о движении "шахедов" над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области.

Также, предупреждалось об угрозе ударов баллистическими ракетами. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах и работе сил противовоздушной обороны в нескольких регионах.

Атака дронов на Киев

В Киеве и области слышали звуки взрывов. В КМВА сообщили о работе сил ПВО. Впоследствии стало известно о падении обломков беспилотников в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах столицы.

В Соломенском и Святошинском районах зафиксировано повреждение нежилых помещений. Возникло возгорание. В Голосеевском районе части дрона упали на детскую площадку.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели, а это более 10 "шахедов", которыми РФ атаковала Киев, были обнаружены и уничтожены. В результате атаки дронов на Киев пострадавших нет

Атака на Одесскую область

Российские оккупанты атаковали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - отметили в Одесской ОВА.

Взрывы в Славянске

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что в Донецкой области существует опасность применения баллистических ракет со стороны оккупантов. Во время воздушной тревоги сегодня ночью, 2 августа, в городе прозвучала серия громких взрывов.

ПВО в Сумской области

В Сумской областной военной администрации сообщили, что сегодня ночью в небе над регионом силами ПВО был уничтожен вражеский БПЛА "шахед".

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