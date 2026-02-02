Удари по пологовому і автобусу з шахтарями: в ISW пояснили тактику Кремля

Як зазначають аналітики, 1 лютого російські безпілотники атакували низку цивільних об'єктів, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Зокрема, протягом дня російські війська завдали удару безпілотниками по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа в приймальному відділенні гінекології, поранення дістали щонайменше шість осіб.

Того ж дня російські війська атакували об'єкти, пов'язані з найбільшою приватною енергетичною компанією України ДТЕК, у Дніпропетровській області. За даними українських офіційних осіб, чотири безпілотники Shahed вдарили по автобусу ДТЕК, який перевозив шахтарів поблизу Тернівки.

ISW продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільному населенню, щоб продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення.