Удар по окупованому Маріуполі та околицях: Андрющенко розкрив подробиці "прильотів"

"Наслідки просто прекрасні. Найбільш влучний на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, це селище Нікольське - це 17 кілометрів від міста. Там був приліт безпосередньо на територію ферми, де базуються російські окупанти", - розповів він, відповідаючи на запитання щодо наслідків ударів.

Андрющенко зазначив, що через ураження цього об'єкта "дуже велика кількість постраждалих, дуже велика кількість поранених".

За його словами, у Маріуполі лікарня №2 була "повністю забита", і туди продовжують звозити окупантів і безпосередньо з Нікольського, а також з аеропорту, куди також було влучення, та з полігону між Маріуполем і селищем Старий Крим.

"Переважно, це поранені без частин тіла, і їх дуже велика кількість. Задіяли всю потужність лікарні", - додав Андрющенко.

Що передувало

Раніше сьогодні вдень стало відомо, що в окупованому Маріуполі, зокрема у Приморському районі міста, пролунали вибухи. При цьому самі російські загарбники заявляли про роботу систем протиповітряної оборони в районі селища Нікольське. Також була інформація про "приліт".

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілів в Маріуполі попередньо було влучання в базування окупантів, були пошкоджені до 5 одиниць техніки, а також ППО загарбників. Зазначалося також, що удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та базування загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.