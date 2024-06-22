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Удар по оккупированному Мариуполю и окрестностям: Андрющенко раскрыл подробности "прилетов"

Фото: в Мариуполе были "прилеты" по базам окупантов (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мариуполе и окрестностях города в результате сегодняшних ударов, 22 июня, по объектам базирования российских захватчиков пострадало большое количество личного состава противника.

Об этом заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".

"Последствия просто прекрасные. Самый точный на сегодняшний день, насколько нам известно, этот поселок Никольское - это 17 километров от города. Там был прилет непосредственно на территорию фермы, где базируются российские оккупанты", - рассказал он, отвечая на вопросы о последствиях ударов.

Андрющенко отметил, что из-за поражения этого объекта "очень большое количество пострадавших, очень большое количество раненых".

По его словам, в Мариуполе больница №2 была "полностью забита", и туда продолжают свозить оккупантов и непосредственно из Никольского, а также из аэропорта, куда также было попадание, и с полигона между Мариуполем и поселком Старый Крым.

"Преимущественно, это раненые без частей тела, и их очень большое количество. Задействовали всю мощность больницы", - добавил Андрющенко.

Что предшествовало

Ранее сегодня днем стало известно, что в оккупированном Мариуполе, в частности, в Приморском районе города, раздались взрывы. При этом сами российские захватчики заявляли о работе систем противовоздушной обороны в районе поселка Никольское. Также была информация о "прилете".

Позже стало известно, что в результате обстрелов в Мариуполе предварительно было попадание по базированию оккупантов, были повреждены до 5 единиц техники, а также ПВО захватчиков. Отмечалось также, что удар пришелся на полигон возле поселка Старый Крым и базирование захватчиков возле военкомата в Никольском.

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