Удар по оккупированному Мариуполю и окрестностям: Андрющенко раскрыл подробности "прилетов"

"Последствия просто прекрасные. Самый точный на сегодняшний день, насколько нам известно, этот поселок Никольское - это 17 километров от города. Там был прилет непосредственно на территорию фермы, где базируются российские оккупанты", - рассказал он, отвечая на вопросы о последствиях ударов.

Андрющенко отметил, что из-за поражения этого объекта "очень большое количество пострадавших, очень большое количество раненых".

По его словам, в Мариуполе больница №2 была "полностью забита", и туда продолжают свозить оккупантов и непосредственно из Никольского, а также из аэропорта, куда также было попадание, и с полигона между Мариуполем и поселком Старый Крым.

"Преимущественно, это раненые без частей тела, и их очень большое количество. Задействовали всю мощность больницы", - добавил Андрющенко.

Что предшествовало

Ранее сегодня днем стало известно, что в оккупированном Мариуполе, в частности, в Приморском районе города, раздались взрывы. При этом сами российские захватчики заявляли о работе систем противовоздушной обороны в районе поселка Никольское. Также была информация о "прилете".

Позже стало известно, что в результате обстрелов в Мариуполе предварительно было попадание по базированию оккупантов, были повреждены до 5 единиц техники, а также ПВО захватчиков. Отмечалось также, что удар пришелся на полигон возле поселка Старый Крым и базирование захватчиков возле военкомата в Никольском.